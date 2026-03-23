Cliente denuncia larva em yakisoba servido a criança em restaurante na Granja Viana; vídeo

Caso foi divulgado nas redes sociais; estabelecimento afirma ter reforçado protocolos de segurança alimentar

Imagem: Redes Sociais





Uma cliente denunciou nas redes sociais a presença de uma larva em um prato de yakisoba servido ao filho em um restaurante localizado na Granja Viana, em Cotia. O caso teria ocorrido na unidade do Yosugiru Granja Viana.



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O vídeo compartilhado nas redes mostra o prato com o suposto alimento contaminado, o que gerou repercussão entre internautas.



Após a publicação, o restaurante se manifestou por meio de nota divulgada na própria postagem. No comunicado, o estabelecimento afirmou que o caso não é comum e que medidas foram adotadas assim que tomou conhecimento da situação.



“Lamentamos profundamente identificar o fato relatado em sua visita ao Yosugiru Granja. Assim que tivemos ciência do fato, acionamos nossa equipe de nutricionistas a fim de garantir a revisão de processos, no que se refere à segurança alimentar do restaurante”, diz o texto.



O restaurante também informou que segue padrões de controle de qualidade, com avaliações periódicas e cumprimento da legislação de boas práticas na manipulação de alimentos. Ainda assim, afirmou que irá reforçar treinamentos internos.



“Fato como o relatado nos surpreende, pois não é comum, não faz parte da nossa realidade. Ainda assim, comprometemo-nos a acentuar e reforçar os treinamentos”, completou. O vídeo compartilhado nas redes mostra o prato com o suposto alimento contaminado, o que gerou repercussão entre internautas.Após a publicação, o restaurante se manifestou por meio de nota divulgada na própria postagem. No comunicado, o estabelecimento afirmou que o caso não é comum e que medidas foram adotadas assim que tomou conhecimento da situação., diz o texto.O restaurante também informou que segue padrões de controle de qualidade, com avaliações periódicas e cumprimento da legislação de boas práticas na manipulação de alimentos. Ainda assim, afirmou que irá reforçar treinamentos internos., completou.

De acordo com o relato publicado, a criança estava prestes a consumir o alimento quando percebeu a presença do inseto.disse a cliente (veja abaixo).