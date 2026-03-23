Cliente denuncia larva em yakisoba servido a criança em restaurante na Granja Viana; vídeo

Caso foi divulgado nas redes sociais; estabelecimento afirma ter reforçado protocolos de segurança alimentar
|Imagem: Redes Sociais
Uma cliente denunciou nas redes sociais a presença de uma larva em um prato de yakisoba servido ao filho em um restaurante localizado na Granja Viana, em Cotia. O caso teria ocorrido na unidade do Yosugiru Granja Viana.
De acordo com o relato publicado, a criança estava prestes a consumir o alimento quando percebeu a presença do inseto. “Meu filho estava levando esse inseto nojento pra boca quando ele olhou e perguntou o que era aquilo. Prontamente a gente não deixou ele comer. Isso é bizarro”, disse a cliente (veja abaixo).
O vídeo compartilhado nas redes mostra o prato com o suposto alimento contaminado, o que gerou repercussão entre internautas.
Após a publicação, o restaurante se manifestou por meio de nota divulgada na própria postagem. No comunicado, o estabelecimento afirmou que o caso não é comum e que medidas foram adotadas assim que tomou conhecimento da situação.
“Lamentamos profundamente identificar o fato relatado em sua visita ao Yosugiru Granja. Assim que tivemos ciência do fato, acionamos nossa equipe de nutricionistas a fim de garantir a revisão de processos, no que se refere à segurança alimentar do restaurante”, diz o texto.
O restaurante também informou que segue padrões de controle de qualidade, com avaliações periódicas e cumprimento da legislação de boas práticas na manipulação de alimentos. Ainda assim, afirmou que irá reforçar treinamentos internos.
“Fato como o relatado nos surpreende, pois não é comum, não faz parte da nossa realidade. Ainda assim, comprometemo-nos a acentuar e reforçar os treinamentos”, completou.