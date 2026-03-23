Pedágios ficam mais caros no fim de março em rodovias da região

Reajuste autorizado pela Artesp segue a inflação do período e atinge oito pontos de cobrança, incluindo trechos com sistema free flow

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Os motoristas que utilizam rodovias da região devem preparar o bolso: as tarifas de pedágio administradas pelas concessionárias Ecovias Raposo-Castello e Rota Sorocabana terão reajuste médio de 4,4% a partir da 0h do dia 30 de março.













A atualização foi definida pela Artesp e publicada no Diário Oficial do Estado. O percentual tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, período de referência para a recomposição tarifária.Ao todo, oito pontos de cobrança serão impactados, incluindo três trechos que operam no sistema eletrônico de pedágio livre, conhecido como “free flow” ou Siga Fácil, sem a necessidade de praças físicas.O reajuste faz parte do segundo ano contratual das concessões dos lotes Nova Raposo e Rota Sorocabana, atualmente operados pelas concessionárias desde março de 2025, quando assumiram trechos das rodovias Raposo Tavares, Castello Branco e Senador José Ermírio de Moraes, anteriormente administrados pela CCR ViaOeste.Na época da mudança, houve redução nas tarifas em algumas praças, além da implementação de novos modelos de cobrança e benefícios, como descontos de 5% para usuários de cabines automáticas e de até 20% para motoristas cadastrados no sistema de Desconto para Usuário Frequente (DUF).Com a aplicação do reajuste, os valores passam por uma correção anual prevista em contrato, baseada em estudos de viabilidade e na política tarifária das concessões rodoviárias do estado.Veja os novos valores, a partir do dia 30 de março