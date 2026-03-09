Homem é preso com mais de 2 mil porções de maconha em Itapevi

Suspeito tentou fugir pela janela de casa, mas foi detido pela polícia; drogas estavam armazenadas em uma mala dentro do imóvel

Foto: PMSP





Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de domingo (8), no bairro Chácara Vitápolis, em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo. A ação foi realizada por policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) durante patrulhamento na região.



Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um indivíduo estaria abastecendo pontos de venda de drogas na área utilizando uma motocicleta cinza.



Durante diligências pela Rua Açaís, os policiais localizaram uma motocicleta com as mesmas características estacionada na via. Após conversarem com moradores, foram informados de que o veículo pertencia a um homem que morava no número 8 da rua.



Ao se aproximarem do imóvel, os agentes perceberam que o suspeito tentou fugir pulando pela janela lateral da casa, que dava acesso a uma viela. Ele foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.



Na abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante buscas dentro da residência, os policiais localizaram uma mala contendo 2.043 porções de maconha, além de um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.



Questionado pelos policiais, o homem confessou que atuava no abastecimento e na venda de drogas em um ponto conhecido como “escadão”, na região.



O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial de Itapevi, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.