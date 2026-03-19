Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus terá show de Zé Henrique e Gabriel

Evento religioso chega a sua 83ª edição em 2026





A tradicional Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus acontece entre os dias 17 e 19 de abril deste ano.





A festa faz parte do calendário oficial de eventos do município





A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição divulgou nesta quinta-feira (19) que o show que encerra a festa na Praça dos Romeiros será da dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel, a partir das 20 horas.

Programação da Romaria 2026:

Sexta-feira - dia 17/04 19h00 - MISSA DE ABERTURA 20h30 - Saída dos Pedestres

Sábado - dia 18/04 04h30 - Saída dos Ciclistas 05h00 - Saída dos Cavaleiros / Charreteiros 07h00 - Saída das Máquinas Agrícolas 07h30 - Saída Off-Road (concentração) 08h00 - Saída dos Ônibus 10h00 - Saída dos Motociclistas

RETORNO: DOMINGO dia 19/04 - Pirapora do Bom Jesus 02h00 - Saída dos Pedestres 07h00 - Saída dos Ciclistas 08h45 - Saída dos Cavaleiros/Charreteiros 11h30 - Saída das Máquinas Agrícolas 12h15 - Saida Off-Road 13h30 - Saída dos Motociclistas 17h00 - PROCISSÃO DE CHEGADA EM CAUCAIA DO ALTO COM A BENÇÃO DO PÁROCO







