Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus terá show de Zé Henrique e Gabriel

Evento religioso chega a sua 83ª edição em 2026
A tradicional Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus acontece entre os dias 17 e 19 de abril deste ano.
A festa faz parte do calendário oficial de eventos do município
A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição divulgou nesta quinta-feira (19) que o show que encerra a festa na Praça dos Romeiros será da dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel, a partir das 20 horas.
Programação da Romaria 2026:
Sexta-feira - dia 17/04
19h00 - MISSA DE ABERTURA
20h30 - Saída dos Pedestres
Sábado - dia 18/04
04h30 - Saída dos Ciclistas
05h00 - Saída dos Cavaleiros / Charreteiros
07h00 - Saída das Máquinas Agrícolas
07h30 - Saída Off-Road (concentração)
08h00 - Saída dos Ônibus
10h00 - Saída dos Motociclistas
RETORNO: DOMINGO dia 19/04 - Pirapora do Bom Jesus
02h00 - Saída dos Pedestres
07h00 - Saída dos Ciclistas
08h45 - Saída dos Cavaleiros/Charreteiros
11h30 - Saída das Máquinas Agrícolas
12h15 - Saida Off-Road
13h30 - Saída dos Motociclistas
17h00 - PROCISSÃO DE CHEGADA EM CAUCAIA DO ALTO COM A BENÇÃO DO PÁROCO