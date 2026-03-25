Semana Santa em Cotia terá missas, procissões e programação especial na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate divulga calendário completo de celebrações entre os dias 28 de março e 5 de abril

Foto: Juliano Barbosa

A Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate (Igreja Matriz de Cotia) divulgou a programação oficial da Semana Santa, reunindo missas, procissões e momentos de reflexão que marcam um dos períodos mais importantes do calendário católico.

Ao longo dos dias, os fiéis poderão participar de celebrações tradicionais que relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com destaque para a procissão de Ramos, a celebração da Paixão e a Vigília Pascal.A programação tem início no dia 28 de março (sábado), com a Via Sacra e o Sermão do Descendimento, às 19h30. No dia 29, acontecem as celebrações do Domingo de Ramos, com missa às 8h na Praça Joaquim Nunes, seguida de procissão até a Praça da Matriz, além de outra celebração às 18h.No dia 30, será realizada a Santa Missa com a meditação do Sermão do Encontro, às 19h30, enquanto no dia 31 ocorre a meditação das Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, também às 19h30.Já no dia 1º de abril, a programação começa cedo, com missa às 5h, e segue à noite com a Missa dos Santos Óleos, às 20h, na Catedral. No dia 2, acontece a Missa da Instituição da Eucaristia, às 19h30, seguida de vigília.A Sexta-feira Santa, em 3 de abril, terá a acolhida da romaria para Pirapora do Bom Jesus às 10h. Às 15h, será celebrada a Paixão e Morte de Cristo, seguida da tradicional procissão do Senhor Morto.No dia 4, a Vigília Pascal será celebrada às 19h30, com procissão do Ressuscitado e bênção do Santíssimo. Encerrando a programação, no dia 5 de abril, haverá missa dedicada aos idosos e enfermos às 10h, e, às 18h, a Missa de Páscoa do Senhor, seguida de lanche comunitário no salão paroquial.A programação é aberta ao público e deve reunir grande número de fiéis ao longo da semana.