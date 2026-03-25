Cotia inaugura terceira usina de energia solar nesta quinta-feira (26)





A Prefeitura de Cotia inaugura, nesta quinta-feira (26), a terceira usina de produção de energia solar fotovoltaica da cidade.A nova unidade está instalada no Complexo Educacional Arakan, no Parque Turiguara, onde foram implantados 143 painéis solares, com previsão de geração média de 100 kWp. A estimativa é de uma economia anual de aproximadamente R$ 150 mil para os cofres públicos.Essa terceira usina se soma às outras duas já em funcionamento, ambas no Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira, em Caucaia do Alto. Além disso, outras 20 usinas devem ser inauguradas nos próximos meses.Segundo a gestão municipal além de reduzir os custos com energia elétrica, o projeto tem foco na sustentabilidade, já que o município passa a produzir energia limpa e renovável.Com a implantação dos demais pontos de geração, a estimativa da Prefeitura é alcançar uma produção anual equivalente a aproximadamente 8.000 MWh. Isso representa uma economia de cerca de R$ 4 milhões por ano nas contas de energia elétrica do município.