Instituto Federal de Cotia é autorizado pelo MEC e deve iniciar atividades ainda neste ano

Campus do IFSP terá capacidade para até 3 mil alunos e ofertará cursos técnicos e licenciatura

Foto: Prefeitura de Cotia





O Ministério da Educação autorizou, nesta terça-feira (24), o funcionamento do campus do Instituto Federal de São Paulo em Cotia, ampliando a oferta de ensino público e gratuito na região. A unidade faz parte de um pacote que inclui a liberação de outros 37 campi em todo o país.

O anúncio foi feito pelo ministro Camilo Santana durante reunião com dirigentes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Segundo o MEC, a iniciativa tem como principal objetivo fortalecer a interiorização da educação profissional e tecnológica, ampliando o acesso em cidades fora dos grandes centros.De acordo com o ministério, o campus de Cotia foi considerado apto para iniciar suas atividades após análise técnica que verificou condições adequadas de infraestrutura, organização administrativa e capacidade acadêmica.Instalada na Rua Howard Archibald Acheson Júnior, 393, no Jardim Barbacena, onde anteriormente funcionavam as Faculdades Europan, a unidade tem capacidade para atender até três mil estudantes. A implantação foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Governo Federal, responsável pela compra do prédio por R$ 41,5 milhões, e a Prefeitura de Cotia, que contribuiu com o mobiliário.Os cursos oferecidos foram definidos a partir de audiências públicas realizadas em 2025, com foco no desenvolvimento sustentável e nas demandas da região. Segundo a diretora-geral da unidade, Lúcia Collet, a estrutura acadêmica será organizada em dois eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais e Produção Industrial.No primeiro eixo, serão ofertados cursos técnicos em Automação Industrial e Sistemas de Energia Renovável. Já no segundo, estão previstos cursos técnicos em Química e Biotecnologia. Como parte da proposta de verticalização do ensino e formação de professores, também está prevista a oferta de Licenciatura em Matemática.A previsão é de que as atividades acadêmicas comecem de forma gradual ainda neste ano. A direção da unidade informou ainda que novas audiências públicas devem ser realizadas futuramente para definir a abertura de mais um curso de licenciatura, ampliando o leque de formação oferecido no campus.