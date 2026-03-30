Semana com feriadão em Cotia: cidade terá dois dias seguidos de folga

Datas caem na quinta (2) e sexta-feira (3), formando um período prolongado de pausa na cidade

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Os moradores de Cotia terão uma semana diferente, com dois feriados consecutivos nesta quinta (2) e sexta-feira (3), formando um período prolongado de pausa no calendário local.

O primeiro deles, celebrado no dia 2 de abril, marca o Dia da Emancipação Político-Administrativa do município. A data é um feriado municipal instituído pela Lei nº 1.484, de 11 de março de 2009, e relembra a autonomia administrativa de Cotia.Já no dia 3 de abril, a celebração é nacional: a Paixão de Cristo, uma das datas mais importantes do calendário cristão. O feriado é previsto pela Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, e também é reconhecido no âmbito municipal pela mesma legislação local.A Paixão de Cristo relembra a crucificação de Jesus Cristo e é tradicionalmente marcada por celebrações religiosas, como missas, procissões e encenações, reunindo fiéis em diversas regiões do país.Com os dois feriados em sequência, a semana ganha um ritmo diferente para muitos moradores, seja para descanso, compromissos religiosos ou atividades em família.