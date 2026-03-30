Motorista morre após perder o controle e bater de frente com outro veículo na Castello Branco

Acidente ocorreu na noite de domingo (29), em Santana de Parnaíba, após veículo atravessar o canteiro central e invadir pista contrária
Um grave acidente registrado na noite deste domingo (29), na Rodovia Castello Branco, deixou um motorista morto na altura do km 43, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um veículo Fiat Punto trafegava pela faixa 1 da pista sentido leste quando, ao atingir o trecho mencionado, perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária.
Na sequência, o veículo colidiu frontalmente com um Volkswagen Nivus que seguia pela faixa 1 da pista sentido oeste.
O motorista do Punto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No outro veículo, um dos ocupantes saiu ileso, enquanto o segundo sofreu ferimentos moderados e foi socorrido.
O acidente também provocou reflexos no trânsito, com registro de até 32 quilômetros de congestionamento ao longo da rodovia.