Escavadeira tomba em rua de Cotia após carreta não conseguir subir ladeira

Ocorrência foi registrada nesta tarde no bairro Mirante da Mata

Foto cedida ao Cotia e Cia pelo Grupo CS Segurança

Uma carreta que transportava uma escavadeira tombou na Rua Ciro Monteiro, no bairro Mirante da Mata, em Cotia, próximo ao km 37 da Rodovia Raposo Tavares, na tarde desta quarta-feira (4).



Imagem cedida ao Cotia e Cia pelo Grupo CS Segurança

Durante a manobra de retorno, a escavadeira acabou tombando.



Um morador da região que presenciou o incidente contou: “Na hora em que virei, ouvi um barulhão. Deve ser máquina de alguma obra; ele tentou subir, voltou e virou.”



Ainda não há informações sobre interdição da via ou previsão para a remoção do equipamento.

Até o momento, não há informações sobre feridos.Testemunhas relataram que o veículo vinha da rodovia, tentou subir a ladeira da rua, mas não conseguiu vencer a inclinação.