Rodovias da região passam a oferecer pedido de socorro por celular sem uso de internet

Nova plataforma permite acionar atendimento médico e mecânico direto nas estradas administradas pela Ecovias Raposo Castello

Foto: Governo de SP

Motoristas que trafegam pelos trechos administrados pela Ecovias Raposo Castello passaram a contar, a partir desta terça-feira (17), com uma nova forma de solicitar socorro em situações de emergência.



Além da nova plataforma, os usuários também contam com outros canais de informação e suporte:



Telefone e WhatsApp de emergência: 0800 270 0 280, com atendimento 24 horas

Site oficial da concessionária, com informações de tráfego e serviços

Perfil no Instagram, com atualizações e interação com usuários

Painéis eletrônicos nas rodovias, que informam em tempo real sobre condições de tráfego e ocorrências Além da nova plataforma, os usuários também contam com outros canais de informação e suporte:

A concessionária implantou uma rede de conectividade que permite o acionamento direto do Centro de Controle Operacional (CCO) por meio da plataforma sos.eco.br, sem consumo de dados móveis do usuário. O sistema pode ser acessado pelo celular e oferece opções de contato por mensagem de texto, ligação ou chamada de vídeo.Ao iniciar o atendimento, a central recebe automaticamente a localização em tempo real do veículo, o que agiliza o envio de equipes ao local da ocorrência.A tecnologia utilizada é baseada em conectividade LTE (4G), permitindo comunicação sem fio ao longo dos 77 quilômetros de rodovias administradas pela concessionária.O serviço está disponível nas rodovias Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e SP-029, além de complementar os recursos já existentes na Rodovia Castello Branco (SP-280), onde as tradicionais cabines telefônicas devem ser gradualmente substituídas pela nova tecnologia.A concessionária orienta que o uso da ferramenta seja feito apenas com o veículo parado em local seguro ou por passageiros, já que o uso do celular ao volante é proibido e considerado infração gravíssima, além de aumentar o risco de acidentes.