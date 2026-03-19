Cidades da região estão entre as melhores do país em saneamento, mostra estudo

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A 18ª edição do Ranking do Saneamento, divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados, trouxe destaque para cidades da Grande São Paulo, incluindo Barueri, Carapicuíba e Osasco, que figuram entre as 20 melhores do país em saneamento básico.

O levantamento analisa os 100 municípios mais populosos do Brasil com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, considerando indicadores como cobertura de água, coleta e tratamento de esgoto, nível de investimento e eficiência dos serviços.Além dessas cidades da região, outros municípios paulistas também aparecem entre os 20 primeiros colocados, como Praia Grande, São Vicente, Suzano, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarujá, Mauá, Diadema, Guarulhos e Itaquaquecetuba.No ranking geral, Franca lidera a lista, seguida por cidades como Santos, Taubaté, São José dos Campos e São Paulo.De forma geral, o estudo indica que municípios com maior volume de investimentos tendem a apresentar melhores resultados nos serviços de saneamento, enquanto o tratamento de esgoto ainda é um dos principais desafios no país.O ranking funciona como ferramenta de monitoramento das metas do Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização do acesso até 2033.