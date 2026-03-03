Roberto Rossato deixa o comando da Saúde de Cotia

Mudança na condução da pasta foi confirmada pela Prefeitura; saiba quem é o 4º e novo secretário de Saúde da gestão Welington Formiga

Roberto Rossato deixa o cargo da Saúde e passa a ser adjunto de Gestão e Inovação

A Prefeitura de Cotia confirmou nesta terça-feira (3) mudança na condução da Secretaria Municipal de Saúde. Roberto Carlos Rossato não é mais o titular da pasta.



De acordo com a Prefeitura, a alteração faz parte de um movimento administrativo com o objetivo de “aprimorar a gestão, promover maior eficiência e buscar a estabilização do sistema municipal de saúde”.



Na última sexta-feira (27), Rossato participou de audiência pública na Câmara Municipal, onde falou sobre desafios enfrentados pela pasta, como entraves burocráticos, problemas estruturais nas unidades e dificuldades operacionais.



A administração municipal reafirmou, em nota, o compromisso com os investimentos constitucionais na área da saúde e informou que medidas estruturantes estão em andamento, incluindo manutenção de equipamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e fortalecimento de processos internos.



Essa é a 4ª mudança de secretário da pasta da Saúde desde o início da gestão Formiga. De acordo com a Prefeitura, a alteração faz parte de um movimento administrativo com o objetivo de “aprimorar a gestão, promover maior eficiência e buscar a estabilização do sistema municipal de saúde”.Na última sexta-feira (27), Rossato participou de audiência pública na Câmara Municipal,A administração municipal reafirmou, em nota, o compromisso com os investimentos constitucionais na área da saúde e informou que medidas estruturantes estão em andamento, incluindo manutenção de equipamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e fortalecimento de processos internos.Essa é a 4ª mudança de secretário da pasta da Saúde desde o início da gestão Formiga.

Segundo nota oficial, Rossato permanece no governo municipal e passa a atuar como secretário adjunto de Gestão e Inovação. Ele também deve colaborar no período de transição com o novo secretário de Saúde, Roberto Sales, e com a secretária adjunta Thamires Vieira, para garantir a continuidade dos serviços.