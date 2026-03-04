Região terá encontro de carros rebaixados e modificados neste sábado (7)

O encontro conhecido como Low Meeting retorna à região de Vargem Grande Paulista e Cotia em formato noturno











A programação inclui exposição de veículos rebaixados, modelos clássicos como fuscas customizados e projetos modificados que chamam atenção pelo acabamento e originalidade.



O encontro surgiu a partir de um grupo de amigos entusiastas que buscavam criar um novo ponto de encontro para a cena automotiva local. Com o crescimento do público e a repercussão nas cidades vizinhas, a iniciativa passou a integrar o calendário regional de eventos voltados ao segmento.



Segundo a organização, a expectativa é de uma noite marcada por integração, troca de experiências e valorização da cultura automotiva.



Serviço



Exposição de carros modificados e rebaixados

📅 Data: 7 de março de 2026 (sábado)

⏰ Horário: a partir das 18h

📍 Local: estacionamento do Shopping da estrada de Caucaia do Alto



A região de Vargem Grande Paulista e Cotia recebe neste sábado (7) um encontro automotivo de carros rebaixados e modificados. A exposição acontece a partir das 18h, e deve reunir dezenas de veículos personalizados, além de atrair famílias e admiradores da cultura automotiva.O encontro conhecido como Low Meeting retorna à região em formato noturno, ampliando a proposta de lazer e entretenimento para o público que aprecia estética automotiva, projetos exclusivos e o estilo característico dos carros “low”.