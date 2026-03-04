Motorista de app é roubado durante entrega em Cotia e pede ajuda para localizar veículo

Crime ocorreu durante entrega no Jardim Nova Vida; veículo levado é o único meio de sustento da família e ainda não foi localizado

Crime aconteceu na Rua dos Versos. Foto: Google Street Views

Um motorista de aplicativo foi vítima de roubo na noite do dia 26 de fevereiro, no bairro Jardim Nova Vida, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 20h30, na Rua dos Versos, enquanto ele realizava uma entrega.



Imagem: Divulgação

O carro possui características específicas que podem ajudar na identificação: está sem calotas, não possui insufilm e apresenta marcas de batida no para-choque traseiro. Até o momento, o veículo não foi recuperado.



O caso foi registrado como roubo de veículo (artigo 157 do Código Penal) e será investigado pela Delegacia de Polícia de Cotia.



Abalado, o motorista faz um apelo à população. Ele afirma que o sustento da família depende integralmente do veículo utilizado para trabalho e pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do automóvel seja comunicada às autoridades por meio do 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Welington Luiz dos Santos, foi abordada por dois indivíduos. Segundo relato, um dos suspeitos exigiu a chave do carro e o celular, enquanto o outro dava cobertura, aparentando estar armado.Os criminosos fugiram levando o veículo da vítima, um I/Chevrolet Agile LT, ano 2009, prata, placas EKL8C2021 (Cotia/SP), além de um celular Samsung, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma carga com 25 pacotes da Shopee que seriam entregues naquela noite.