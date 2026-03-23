Raposo e Castello passam a ter monitoramento em tempo real com câmeras 360°

Sistema implantado pela Ecovias Raposo-Castello amplia fiscalização e resposta a ocorrências nas rodovias Raposo, Castello e SP-029

Foto: Divulgação





Os 73 quilômetros administrados pela Ecovias Raposo-Castello passaram a contar com reforço tecnológico no monitoramento das rodovias Raposo Tavares, Castello Branco e SP-029. Quatro viaturas de inspeção foram equipadas com câmeras de monitoramento 360°, ampliando a vigilância e a capacidade de resposta ao longo do trecho concedido.

As viaturas circulam continuamente pelas rodovias, verificando as condições da via e prestando atendimento quando necessário. Também podem ser acionadas em situações como socorro mecânico, combate a incêndios, resgate de animais e outras ocorrências.Com a nova tecnologia, todas as operações são registradas e transmitidas em tempo real, por meio de rede 5G, para o Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelo monitoramento 24 horas das rodovias. O sistema permite o acompanhamento da localização das equipes e das ações realizadas em campo, facilitando a coordenação de recursos e agilizando o atendimento.As imagens também funcionam como registro das ocorrências, contribuindo para a gestão e análise das operações.O novo recurso se soma às 48 câmeras fixas já instaladas ao longo das rodovias, ampliando a cobertura de monitoramento. A iniciativa faz parte do plano de investimentos previsto no contrato de concessão e tem como objetivo alcançar a cobertura integral do trecho administrado.De acordo com o coordenador de Tráfego da concessionária, Márcio Vono, a tecnologia contribui para maior eficiência operacional., afirmou.O projeto é considerado uma inovação dentro do grupo EcoRodovias e poderá ser adotado em outras concessões.