Bom Prato Móvel inicia atendimento em novo ponto em Cotia

Unidade itinerante serve cerca de 300 refeições por dia a R$ 1,00 e permanece no bairro até julho

Foto: Divulgação

O Bom Prato Móvel começou a atender nesta segunda-feira (23) no bairro Jardim Santa Ângela, em Cotia. A unidade itinerante está instalada na Rua Francisco Pereira de Assis Filho, 1511, ao lado da UBS, e permanecerá no local até o dia 24 de julho.

A iniciativa integra o programa Bom Prato, em parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.O serviço oferece, em média, 300 almoços por dia, com refeições balanceadas ao valor simbólico de R$ 1,00. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, e segue até o fim do estoque.A estrutura funciona por meio de um caminhão adaptado, equipado para garantir a qualidade dos alimentos desde a preparação até a distribuição no ponto de atendimento.De acordo com a administração municipal, o Bom Prato Móvel tem caráter itinerante, com mudança de local a cada quatro meses, permitindo ampliar o acesso ao programa em diferentes regiões da cidade. Antes de chegar ao Jardim Santa Ângela, o serviço já passou por bairros como Caucaia do Alto e Lavapés.