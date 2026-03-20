Polícia descobre “ONG” com 60 cães em situação de maus-tratos em São Roque

Animais eram mantidos em superlotação, sem higiene e sob risco constante de ferimentos e morte; um homem foi preso

Foto: TV TEM





Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (19), suspeito de manter cerca de 60 cães em situação de maus-tratos em uma chácara no bairro Mailasqui, em São Roque.





Com informações do G1

Segundo a Polícia Civil, os animais eram mantidos em condições precárias de higiene e bem-estar. Durante a vistoria, os agentes encontraram os cães confinados em baias superlotadas, com pouco espaço e ventilação inadequada.O local apresentava forte odor de fezes e urina, além de acúmulo de lixo. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, não havia monitoramento constante dos animais, que frequentemente brigavam entre si, resultando em ferimentos graves e até mortes.O suspeito afirmou que ia até o local apenas duas vezes ao dia para alimentar os cães e realizar a limpeza.A propriedade funcionava como uma ONG chamada “Das Patas ao Coração”, que mantinha perfil em redes sociais e promovia campanhas de arrecadação de recursos, incluindo rifas, para custear a manutenção dos animais.