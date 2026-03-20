Câmeras flagram furto em lanchonete durante a madrugada em Cotia

Suspeito arrombou porta, levou dinheiro do caixa e fugiu após disparo de alarme
|Imagem da câmera de segurança cedida ao Cotia e Cia
Câmeras de segurança registraram um furto na lanchonete BB Dog, localizada na Avenida Professor Joaquim Barreto, em Cotia, na madrugada do dia 17 de março. O local fica a cerca de 100 metros da Delegacia Central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h42, quando um indivíduo ainda não identificado arrombou a porta do estabelecimento para entrar no local.
Nas imagens (veja no final da reportagem), o suspeito aparece se aproximando, observando o ambiente e, em seguida, acessando o interior da lanchonete. Já dentro do comércio, ele circula pelo espaço e vai diretamente ao caixa.
Segundo o registro policial, o homem levou o equipamento do caixa, que continha cerca de R$ 175 em dinheiro, além de uma caixa de chocolates.
A ação foi interrompida após o disparo do alarme, o que fez o suspeito fugir rapidamente, sem conseguir levar outros itens.
Ainda conforme o boletim, o crime causou danos à estrutura da porta do estabelecimento. A polícia foi acionada após o sistema de monitoramento alertar a proprietária.
O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil, que deve utilizar as imagens para tentar identificar o autor.
Veja o vídeo abaixo: