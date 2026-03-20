Câmeras flagram furto em lanchonete durante a madrugada em Cotia

Suspeito arrombou porta, levou dinheiro do caixa e fugiu após disparo de alarme

Imagem da câmera de segurança cedida ao Cotia e Cia

Câmeras de segurança registraram um furto na lanchonete BB Dog, localizada na Avenida Professor Joaquim Barreto, em Cotia, na madrugada do dia 17 de março. O local fica a cerca de 100 metros da Delegacia Central da cidade.





Veja o vídeo abaixo:













De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h42, quando um indivíduo ainda não identificado arrombou a porta do estabelecimento para entrar no local.Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando, observando o ambiente e, em seguida, acessando o interior da lanchonete. Já dentro do comércio, ele circula pelo espaço e vai diretamente ao caixa.Segundo o registro policial, o homem levou o equipamento do caixa, que continha cerca de R$ 175 em dinheiro, além de uma caixa de chocolates.A ação foi interrompida após o disparo do alarme, o que fez o suspeito fugir rapidamente, sem conseguir levar outros itens.Ainda conforme o boletim, o crime causou danos à estrutura da porta do estabelecimento. A polícia foi acionada após o sistema de monitoramento alertar a proprietária.O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil, que deve utilizar as imagens para tentar identificar o autor.