Após dormir ao volante, motorista invade pista contrária e causa grave acidente em Itapevi

Acidente foi registrado nesse domingo (15) na Rodovia Castello Branco

Foto: Artesp





Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (15) na Rodovia Castello Branco, na altura do km 36, no município de Itapevi. A colisão frontal envolveu dois automóveis e deixou uma motorista em estado grave.

De acordo com informações divulgadas pela concessionária responsável pelo trecho, um automóvel Peugeot trafegava pela faixa 1 de rolamento no sentido Leste da rodovia quando a condutora, possivelmente por sonolência, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central que divide as pistas e acabou invadindo o sentido contrário.Na sequência, o carro colidiu frontalmente contra um automóvel Eclipse, que seguia pela faixa 1 de rolamento no sentido Oeste.Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas. A motorista do Peugeot foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dela.Outras duas pessoas que estavam envolvidas no acidente sofreram ferimentos leves e também receberam atendimento no local.O acidente causou lentidão no trecho da rodovia durante o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos.