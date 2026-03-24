Planejamento patrimonial: o que toda mulher precisa saber para proteger seus bens

Coluna Lei & Negócios, Por Myrella Ávila Guardini





Mas existe um ponto que ainda passa despercebido por muitas delas: construir patrimônio é apenas metade do caminho. A outra metade é protegê-lo juridicamente.





No Brasil, grande parte das famílias ainda deixa para pensar em organização patrimonial apenas quando surge um problema, um inventário, uma disputa familiar ou uma situação inesperada. E é justamente nesse momento que aparecem custos elevados, conflitos entre herdeiros e processos que podem se arrastar por anos.





O inventário tradicional, por exemplo, além de emocionalmente delicado, costuma ser financeiramente pesado. Entre impostos, custas judiciais e honorários, não é raro que uma parcela significativa do patrimônio seja consumida nesse processo. É por isso que cada vez mais famílias estão recorrendo ao planejamento patrimonial, uma estratégia jurídica que permite organizar bens, proteger patrimônio e facilitar a sucessão familiar.





Uma das ferramentas mais utilizadas nesse contexto é a holding familiar. Na prática, trata-se da criação de uma empresa destinada a concentrar e administrar os bens da família, como imóveis, participações societárias e investimentos. Com essa estrutura, é possível organizar o patrimônio de forma mais eficiente, estabelecer regras claras de gestão e sucessão e, muitas vezes, reduzir custos futuros relacionados ao inventário.





Além da holding, existem outros instrumentos importantes dentro do planejamento patrimonial, como testamentos, doações planejadas e seguros de vida, que ajudam a garantir maior segurança jurídica para a família e para as próximas gerações. Esse tipo de planejamento não é exclusivo de grandes empresários. Na verdade, ele tem se tornado cada vez mais acessível para famílias que construíram patrimônio ao longo da vida e desejam preservar esse legado.





No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, vale uma reflexão importante: muitas mulheres já são protagonistas na construção do patrimônio familiar. Agora, cada vez mais, também assumem um papel essencial na sua organização e proteção jurídica. Porque construir patrimônio exige trabalho, disciplina e visão de futuro. Mas preservar esse patrimônio exige estratégia.

Durante muito tempo, o papel da mulher na gestão patrimonial da família era invisível. Hoje, a realidade é outra. Mulheres estão à frente de empresas, investem, administram imóveis, conduzem negócios e são protagonistas na construção do patrimônio familiar.