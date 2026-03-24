Convocação para Assembleia Geral Ordinária do Paysage Serein em 7 de abril de 2026

Vargem Grande Paulista, 25 de março de 2026.

Senhores Proprietários,

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIACAO DOS PROPR EM PAYSAGE SEREIN

📅 Data: 07 de abril de 2026 (terça-feira)

🕘 Horário: 19h00 (1ª chamada) | 19h30 (2ª chamada)

⏳ Duração estimada: até 2 horas

📍 Local: Salão de Festas

Na condição de Diretor Presidente da Associação dos Proprietários em Paysage Serein, inscrito no CNPJ sob o nº 04.568.495/0001-00, sito a Rua Indianapolis, nº 49, Matão, Vargem Grande Paulista – SP, CEP 06730-000, no uso de minhas atribuições legais, atendendo ao Artigo 39 do Estatuto Social da Associação, convoco a todos os proprietários e/ou titulares de direito, à aquisição de unidades no residencial Paysage Serein, a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no 07 de abril de 2026, terça-feira, às 19h00 em primeira chamada, com a presença mínima de 50% dos proprietários, ou às 19h30 em segunda chamada, com qualquer quantidade de proprietários presentes, nas dependências do salão de festas do Residencial.

A pauta da assembleia será a seguinte:

1. Aprovação das contas da Associação referentes ao período de 01.01.2025 a 31.12.2025;

2. Aprovação do orçamento para o próximo período, deliberando sobre todas as necessidades da área financeira da Associação para o próximo período;

3. Assuntos gerais

Orientações Gerais para Participação na Assembleia

1. Validade das Deliberações

As decisões tomadas em assembleia são obrigatórias para todos os proprietários, estejam presentes ou ausentes.

2. Direito a Voto

Os proprietários em débito com o condomínio poderão participar da assembleia, porém sem direito a voto.

3. Representação por Procuração

Proprietários em dia com suas obrigações e que não puderem comparecer poderão ser representados por procuração com reconhecimento de firma, cada procurador poderá apenas representar 03 (três) mandantes. A procuração deverá conter poderes específicos para representação na assembleia e será entregue ao Presidente da Assembleia, ficando anexada à ata para registro em cartório.

ü Serão aceitas procurações assinadas digitalmente, desde que acompanhadas do relatório de validação exigido pelo Cartório.

ü O arquivo original deverá ser encaminhado até o dia 06/04/2026 para o e-mail: administrativo3@condoadm.com.

4. Atualização Cadastral e Regularização de Débitos

- Proprietários com cadastro desatualizado deverão procurar a Administradora antes da data da assembleia para regularização.

- Proprietários em débito com o Condominio, poderão quitar suas pendências até 3 (três) dias antes da data da assembleia.

- Pagamentos realizados no mesmo dia da assembleia não serão considerados, em razão da impossibilidade de validação da compensação bancária, e o voto não será liberado nesses casos.

5. Redação da Ata

Após o encerramento da assembleia, a ata será redigida e encaminhada para assinatura do Presidente da Assembleia e do Presidente da Associação.

6. Conduta e Duração

Solicitamos disciplina e objetividade durante a reunião, respeitando o tempo máximo de 2 (duas) horas para sua realização.

Atenciosamente,

Severino Circelli Júnior

Presidente da Associação