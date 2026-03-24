Brechó que tem Deborah Secco entre sócios inaugura unidade na Granja Viana

Nova unidade em Cotia aposta em moda circular e amplia presença na Grande São Paulo

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O Peça Rara Brechó vai inaugurar, neste sábado (28), uma nova unidade na região da Granja Viana, em Cotia, ampliando sua atuação na Grande São Paulo. A loja está localizada na Rua José Félix de Oliveira, no complexo Estação do Sino, que reúne diferentes serviços e comércios.





O novo ponto marca a expansão da empresária dentro da marca e conta com a participação de outros sócios, incluindo uma ex-gerente da unidade anterior, que agora atua como sócia-operadora.



Antes de ingressar no setor de varejo, Mariana atuou por cerca de uma década no mercado financeiro, com foco em gestão de investimentos. A mudança de carreira ocorreu após o contato com o modelo de negócios da marca, que, segundo ela, uniu oportunidade empreendedora e identificação com o propósito da empresa.



A escolha da Granja Viana levou em consideração o perfil do público da região e o potencial de crescimento da chamada moda circular, baseada na reutilização de peças. A proposta busca incentivar o consumo consciente e dar novo ciclo a itens usados.



Segundo a empresária, o fato de integrar uma rede consolidada facilita a operação, especialmente pelo reconhecimento da marca. Ela também destaca a visibilidade nacional do negócio, que conta com nomes como a atriz Deborah Secco entre os sócios.



Fundado em Brasília, o Peça Rara Brechó é uma das principais redes do segmento no país, com mais de 130 lojas em funcionamento. A marca atua com a venda de roupas, acessórios e outros itens de segunda mão e projeta ampliar sua presença nos próximos anos, com foco em sustentabilidade e economia circular.

A nova operação funciona em formato compacto e é voltada exclusivamente para o público feminino. À frente da unidade está a franqueada Mariana Heneman Bruno, de 33 anos, que já comanda uma loja da rede em Pinheiros.