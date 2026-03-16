Perseguição termina com suspeito preso e moto com placa adulterada apreendida em Cotia

Suspeitos ignoraram ordem de parada, fugiram pelas ruas do bairro e caíram após perder o controle da motocicleta; garupa conseguiu escapar

Foto: Polícia Civil de Cotia





Uma perseguição policial movimentou a noite de domingo (15) em Cotia e terminou com um jovem de 18 anos preso em flagrante e uma motocicleta com placa adulterada apreendida. O caso ocorreu na região do Jardim Nova Coimbra e foi atendido por equipes da Guarda Civil Municipal de Cotia.

Segundo a Polícia Civil, os agentes da GCM visualizaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos sem capacete e em atitude suspeita. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, dando início a um acompanhamento policial pelas ruas da região.Durante a perseguição, o motociclista trafegou em alta velocidade por diversas vias do bairro, colocando pedestres e motoristas em risco e quase atingindo veículos estacionados. Em determinado momento, ao subir na calçada, o condutor perdeu o controle da moto e caiu juntamente com o passageiro.Após a queda, o garupa conseguiu fugir correndo por uma viela e não foi localizado. Já o piloto permaneceu no local porque ficou preso sob a motocicleta, sendo detido pelos agentes.Durante a abordagem, os guardas constataram que a motocicleta, uma Honda CG 160, estava com fitas adesivas na placa, alterando a identificação do veículo. Posteriormente, a numeração verdadeira foi identificada pelos agentes.Pouco depois da abordagem, um homem de 36 anos apareceu no local afirmando ser o responsável pela motocicleta, que está registrada em nome de sua mãe. De acordo com os guardas, ele teria tentado retirar os adesivos da placa no momento em que a ocorrência era atendida, sendo também conduzido à delegacia.O jovem detido informou aos policiais que havia recebido a motocicleta emprestada e alegou não saber que a placa estava adulterada. Ele também admitiu que não possuía carteira de habilitação.Já o homem que emprestou o veículo confirmou que entregou a motocicleta ao rapaz. A polícia aponta que ele permitiu que uma pessoa não habilitada conduzisse o veículo.Diante dos fatos, os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Cotia. Eles poderão responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fraude processual, dirigir sem habilitação e permitir direção a pessoa não habilitada.A motocicleta foi apreendida e passará por perícia do Instituto de Criminalística, que irá confirmar a adulteração da placa. Como a soma das penas previstas ultrapassa quatro anos, não foi arbitrada fiança na delegacia.