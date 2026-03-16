Grupo Malucos do Pedal celebra 13 anos e leva dezenas de ciclistas às ruas de Cotia

Grupo nascido entre amigos organizou pedal comemorativo aberto ao público nesse domingo (15)

Foto: Divulgação

Coluna Esportes & Cia: O grupo de ciclismo Malucos do Pedal (MDP) comemorou 13 anos de história neste domingo (15) com um grande passeio ciclístico que reuniu dezenas de participantes e tomou as ruas de Cotia.



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A história do grupo começou de forma simples, há 13 anos, quando três amigos de uma comunidade conhecida como Morro do Piolho (MDP) decidiram comprar bicicletas para pedalar e aproveitar o tempo livre. Os fundadores, Mário Sakami, Marco Aurélio e Zé da Fiel, viram a iniciativa crescer rapidamente.



Com a chegada de novos integrantes, que hoje já somam dezenas de ciclistas, o grupo ganhou identidade própria e passou a se chamar Malucos do Pedal (MDP).



Ao longo dos anos, o grupo se consolidou como um dos mais conhecidos entre os ciclistas da região, promovendo passeios, incentivando a prática esportiva e fortalecendo a amizade entre os participantes.



O pedal comemorativo reforçou esse espírito de união e celebração, reunindo ciclistas experientes e iniciantes em um trajeto que destacou não apenas o esporte, mas também a convivência e a paixão pelas duas rodas.





A história do grupo começou de forma simples, há 13 anos, quando três amigos de uma comunidade conhecida como Morro do Piolho (MDP) decidiram comprar bicicletas para pedalar e aproveitar o tempo livre. Os fundadores, Mário Sakami, Marco Aurélio e Zé da Fiel, viram a iniciativa crescer rapidamente.Com a chegada de novos integrantes, que hoje já somam dezenas de ciclistas, o grupo ganhou identidade própria e passou a se chamar Malucos do Pedal (MDP).Ao longo dos anos, o grupo se consolidou como um dos mais conhecidos entre os ciclistas da região, promovendo passeios, incentivando a prática esportiva e fortalecendo a amizade entre os participantes.O pedal comemorativo reforçou esse espírito de união e celebração, reunindo ciclistas experientes e iniciantes em um trajeto que destacou não apenas o esporte, mas também a convivência e a paixão pelas duas rodas.

A programação especial, chamada “Pedal de Aniversário”, teve início na Praça da Matriz de Cotia, no centro da cidade.O evento foi aberto ao público e contou com o apoio da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Turismo.Por volta das 8h30, os ciclistas partiram em pelotão para o passeio de mountain bike, percorrendo aproximadamente 26 quilômetros. O trajeto passou pelo bairro Atalaia, seguiu pela região do Morro Grande, pela Estrada do DAE e terminou no ponto conhecido como Patrimônio do MDP, localizado na Rua Represinha, no bairro Morada Santa Fé.