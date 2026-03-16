Homem envenena companheira e é encontrado enforcado dentro de casa em Jandira

Mulher foi localizada sem vida no quarto da residência; suspeito, de 39 anos, foi encontrado enforcado no banheiro. Polícia investiga feminicídio seguido de suicídio
|Delegacia de Jandira. Foto: Google Street Views
Um caso chocante de violência doméstica foi registrado na manhã de sexta-feira (13) em Jandira. Um homem de 39 anos é apontado como autor do feminicídio da própria companheira, de 41 anos, e posteriormente teria tirado a própria vida dentro da residência onde o casal morava.
A ocorrência foi atendida por equipes da Guarda Civil Municipal de Jandira, acionadas inicialmente para verificar uma situação de suicídio em uma casa localizada no bairro Jardim Gabriela I.
Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram a mulher caída de bruços em um dos quartos da residência, já sem sinais vitais. No banheiro ao lado, o homem foi localizado enforcado.
Segundo o boletim de ocorrência, ambos apresentavam “sinais claros de morte” quando foram encontrados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e confirmou os óbitos no local.
A suspeita inicial apontada pela investigação é que a mulher tenha sido envenenada pelo companheiro antes de ele cometer suicídio.
Durante o atendimento da ocorrência, a irmã do homem esteve no local, mas, bastante abalada emocionalmente, não conseguiu fornecer detalhes sobre o que teria ocorrido dentro da residência.
O caso foi registrado na delegacia da cidade como feminicídio, suicídio consumado e morte suspeita, já que a polícia ainda apura as circunstâncias exatas do ocorrido.
A investigação segue em andamento para esclarecer a dinâmica do crime.
(Com informações do Metrópoles)