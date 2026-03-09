Passageiro é baleado dentro de trem da Linha 8-Diamante após discussão em estação de Jandira

Homem de 45 anos foi socorrido consciente após disparos dentro do vagão na Estação Sagrado Coração; atirador fugiu pelos trilhos e é procurado pela polícia

Foto: Agência Brasil





Um passageiro de 45 anos foi baleado na manhã desta segunda-feira (9) dentro de um trem da Linha 8-Diamante, na Estação Sagrado Coração, em Jandira. O caso aconteceu por volta das 7h30, no sentido Itapevi, após uma discussão dentro do vagão.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, o autor dos disparos também seria passageiro do trem. Durante o desentendimento, ele sacou uma arma e efetuou dois tiros contra a vítima.Funcionários da concessionária prestaram os primeiros socorros ainda na estação. O homem estava consciente e foi encaminhado por uma equipe de resgate a um hospital da região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.Após o ataque, o suspeito fugiu pelos trilhos e ainda não foi localizado.A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizou buscas nas imediações com base nas características do atirador. Equipes do Corpo de Bombeiros também participaram do atendimento à vítima.Em nota, a ViaMobilidade informou que colaborou com o socorro e acionou as autoridades. A concessionária afirmou ainda que segue prestando apoio às investigações.A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias e a motivação do crime.