Defesa Civil emite alerta severo de chuva com raios e vento na região

Aviso indica temporal em deslocamento para cidades da região, incluindo Itapecerica da Serra e Embu das Artes, com risco de raios e rajadas de vento

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na tarde desta sexta-feira (6) um alerta severo para chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento na região metropolitana de São Paulo.



O aviso foi enviado por volta das 14h10 e indica que a área de chuva intensa está se deslocando em direção a municípios da região, entre eles Itapecerica da Serra e Embu das Artes, cidades próximas a Cotia.



Segundo o alerta, há possibilidade de tempestade com atividade elétrica e ventos, o que pode provocar transtornos como alagamentos, queda de galhos e interrupções no trânsito.



