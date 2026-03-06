Defesa Civil emite alerta severo de chuva com raios e vento na região

Aviso indica temporal em deslocamento para cidades da região, incluindo Itapecerica da Serra e Embu das Artes, com risco de raios e rajadas de vento
|Foto: Governo de SP
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na tarde desta sexta-feira (6) um alerta severo para chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento na região metropolitana de São Paulo.
O aviso foi enviado por volta das 14h10 e indica que a área de chuva intensa está se deslocando em direção a municípios da região, entre eles Itapecerica da Serra e Embu das Artes, cidades próximas a Cotia.
Segundo o alerta, há possibilidade de tempestade com atividade elétrica e ventos, o que pode provocar transtornos como alagamentos, queda de galhos e interrupções no trânsito.
|Imagem: Reprodução
Ao mesmo tempo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos, devido à intensidade das chuvas registradas durante a tarde.
Em algumas regiões da cidade, como Campo Limpo, na zona sul, e Itaim Paulista, na zona leste, o alerta chegou ao nível vermelho, com registro de transbordamento de córregos.
Recomendações da Defesa Civil
Diante do risco de temporais, a orientação das autoridades é que a população redobre a atenção:
- Evitar transitar por ruas alagadas
- Não enfrentar correntezas formadas pela chuva
- Procurar abrigo seguro em casas ou prédios
- Manter distância de árvores e redes elétricas
- Planejar deslocamentos para evitar congestionamentos
Em caso de dúvidas sobre bloqueios no trânsito ou condições das vias, a população pode entrar em contato com a CET pelo telefone 156 ou consultar os canais oficiais da prefeitura.
A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas na região. Caso o temporal avance para outras cidades da Grande São Paulo, novos alertas poderão ser emitidos nas próximas horas.