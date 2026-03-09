Cotia cria 1,9 mil empregos e está entre as cidades que mais geraram vagas em SP, aponta Caged

Dados mostram saldo de 1.928 postos de trabalho em 12 meses no município; somente em janeiro foram 252 novas contratações formais

Foto: Agência Brasil





A cidade de Cotia aparece entre os municípios que mais geraram empregos com carteira assinada no estado de São Paulo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), compilados pela Fundação Seade, apontam que o município registrou saldo positivo de 1.928 vagas formais entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026.



São Paulo concentra geração de vagas no país



No estado de São Paulo, foram 286.743 empregos formais criados em 12 meses, segundo o levantamento. O resultado representa 24% de todas as vagas abertas no Brasil, que somaram 1.228.483 postos no mesmo período.



Apenas em janeiro deste ano, o estado registrou saldo de 16.451 novas vagas.



Entre as cidades que lideram a geração de empregos no estado estão São Paulo, Osasco, Guarulhos, Barueri e Santos.



Indústria e construção lideram contratações



Os setores que mais criaram vagas em janeiro no estado foram:



Indústria: 21.528 postos

Construção: 15.934 postos

Serviços: 3.001 postos Os setores que mais criaram vagas em janeiro no estado foram:



Maior salário médio de admissão desde 2020



O levantamento também mostra que o estado registrou o maior salário médio de admissão desde 2020, quando entrou em vigor o Novo Caged.



Em janeiro, o valor médio pago aos trabalhadores recém-contratados foi de R$ 2.702,76, crescimento de 2,75% em relação a dezembro de 2025 e de 1,93% na comparação com janeiro do ano passado.



O salário médio de admissão em São Paulo também foi o maior do Brasil, superando a média nacional, que ficou em R$ 2.389,50.



Os dados consideram apenas trabalhadores com carteira assinada, contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com informações enviadas mensalmente pelas empresas ao governo federal.

Com esse resultado, Cotia ocupa a 24ª posição entre as cidades paulistas que mais criaram empregos no período, ficando à frente de diversos municípios da região.A geração de vagas também foi positiva no início de 2026. Somente em janeiro, o município registrou 252 novos postos de trabalho com carteira assinada, mantendo Cotia entre as 100 cidades que mais contrataram no estado naquele mês.