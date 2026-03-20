Novo sistema “lê” veículos e promete melhorar trânsito na Raposo Tavares

A ferramenta é capaz de contar, pesar, classificar e monitorar a velocidade dos veículos; veja o cronograma de instalação

Foto: Governo de SP





A Ecovias Raposo Castello iniciou nesta sexta-feira (20) a instalação de uma nova tecnologia de monitoramento viário em trechos sob sua concessão.

Rodovia Castello Branco: de 20 de março a 13 de abril

Rodovia Raposo Tavares: de 16 a 19 de abril

Rodovia SP-029: de 14 a 20 de abril

O sistema, chamado de Sistema Analisador de Tráfego (SAT), será implantado em 18 pontos e integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO). A ferramenta é capaz de contar, pesar, classificar e monitorar a velocidade dos veículos que circulam pelas rodovias.Segundo a concessionária, a tecnologia permitirá decisões mais rápidas e eficientes na gestão do tráfego, contribuindo para aumentar a segurança dos motoristas e melhorar a fluidez nas vias, a partir da análise de dados em tempo real.A instalação seguirá um cronograma por rodovia:A concessionária informou que fará a divulgação completa do funcionamento do sistema quando a tecnologia entrar oficialmente em operação.