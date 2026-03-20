Cotia abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

Procedimentos acontecerão em Caucaia do Alto nos dias 4 e 5 de abril.
A Secretaria de Saúde de Cotia, abriu inscrições para castração de cães e gatos (machos e fêmeas), que acontecerá nos dias 4 e 5 de abril.
A ação será realizada na Praça dos Romeiros, no distrito de Caucaia do Alto, e contemplará 300 animais por dia, mediante agendamento prévio pelo link: https://vision.cotia.llie.ge/agendamento_fila/agendamentos. Cada morador poderá cadastrar apenas um animal por dia.
O atendimento será feito das 8h às 10h para cães e das 13h às 14h para gatos.
A castração é realizada em animais a partir de seis meses de idade, desde que tenham, no mínimo, 1,2 kg. O animal deve estar em jejum alimentar de 8 horas. Vale ressaltar que os cães devem estar com guia e os gatos na caixa de transporte. Além da castração, os animais passarão por avaliação veterinária. No momento do atendimento, será necessário apresentar o comprovante de inscrição.
Serviço
Castração de cães e gatos – inscrições abertas
Datas: 4 e 5 de abril
Horários:
Das 8h às 10h (cães)
Das 13h às 14h (gatos)
Local: Praça dos Romeiros – Rua Roque Celeste Pires, Caucaia do Alto