Arte gratuita toma conta de Caucaia do Alto com circo, música e teatro neste sábado

Circuito Sesc de Artes leva programação diversa para todas as idades à Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto

Imagem: Divulgação

A Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, recebe neste sábado (21) uma programação cultural gratuita com atrações para todas as idades. O evento faz parte do Circuito Sesc de Artes, que acontece das 14h às 18h.

Promovido pelo Sesc São Paulo em parceria com a Prefeitura de Cotia e sindicatos do comércio, o circuito tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e promover o encontro entre diferentes linguagens artísticas e o público.A programação reúne atividades de circo, música, teatro, artes visuais e cinema. No circo, a Trupe Lona Preta apresenta o espetáculo “O Circo da Lona Torta”, que mistura teatro, palhaçaria, música e acrobacias.Na música, o público poderá acompanhar o Grupo Unity Warriors, com uma apresentação que dialoga com brincadeiras populares, além da discotecagem da DJ Jazz, com repertório que passa por reggae, hip-hop e R&B.O teatro também marca presença com duas atrações: o Coletivo Identidade Livre, com uma mediação de leitura inspirada na cultura andina, e a Cia Fuxico de Teatro, que apresenta histórias em miniatura no formato “lambe-lambe”.Já nas artes visuais, o coletivo Tinta que me Pariu! conduz a oficina “Carimba aí!”, que propõe a criação de estampas com materiais recicláveis. No cinema, uma experiência interativa apresenta a trajetória do Sesc ao longo de seus 80 anos.A ação integra a 18ª edição do circuito, considerada a maior já realizada, com atividades em 133 municípios paulistas até o fim de abril. Criado em 2008, o projeto leva programação cultural gratuita a cidades que não possuem unidades fixas do Sesc.📍 Praça dos Romeiros – Caucaia do Alto🗓️ Sábado, 21 de março⏰ Das 14h às 18h🎟️ Gratuito