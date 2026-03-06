Músculo é saúde: entenda por que a massa muscular pode salvar sua vida

Pouco se fala sobre isso, mas a massa muscular pode ser determinante para a recuperação do organismo em momentos críticos

Foto: Agência Brasil

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes

Maior tempo de internação

Mais complicações clínicas

Pior recuperação

Maior risco de morte



Portanto, a massa muscular funciona como uma reserva metabólica, uma espécie de poupança do corpo que pode ser utilizada em momentos de necessidade.



Quem possui mais massa muscular se recupera melhor, fica menos tempo internado e tem menos complicações.



Quem está em maior risco de perda muscular?



A perda de massa muscular não ocorre apenas em casos de hospitalização. Veja se você se encaixa em algum dos grupos abaixo:

Idosos: o envelhecimento traz um fenômeno chamado sarcopenia, caracterizado pela perda progressiva de massa, força e função muscular.

Pacientes com doenças crônicas

Indivíduos com baixa ingestão de proteína

Pessoas que emagrecem rapidamente sem planejamento alimentar adequado

Sedentários, que não estimulam o crescimento muscular com treino de força

Pessoas com alta demanda de exercícios intensos sem alimentação adequada ao gasto energético

Mulheres no climatério e na menopausa, devido à queda do hormônio estrogênio e às mudanças na composição corporal

O que você pode fazer



A boa notícia é que você pode se prevenir com atitudes básicas no dia a dia:



Priorize uma alimentação equilibrada e nutritiva

Faça ao menos quatro refeições por dia, incluindo boas fontes de proteína

Inclua treinos de força na sua rotina, mesmo que não seja a atividade favorita da maioria das pessoas

Pouca gente fala sobre isso, mas você precisa saber: seus músculos não servem apenas para moldar o físico ou construir estética. A função deles no corpo é muito maior: são uma reserva de saúde que ajuda a te manter vivo.Provavelmente você conhece alguém que precisou passar por uma cirurgia delicada, ficar dias internado, enfrentar uma recuperação demorada e sofrida e que, de quebra, ainda perdeu boa parte da massa muscular. E posso te dizer uma coisa: na melhor das hipóteses, ainda bem que isso aconteceu.Na doença, na cirurgia ou durante uma internação, é o músculo que sustenta o corpo.Isso acontece porque o organismo do paciente hospitalizado entra em um estado catabólico, ou seja, de quebra e redução das proteínas musculares.Ficar muito tempo deitado ou com pouca movimentação faz com que o músculo deixe de receber estímulos para se manter ou crescer.Doenças, internações e cirurgias aumentam a produção de substâncias inflamatórias. Com isso, o músculo é quebrado em partículas menores para gerar energia e fortalecer o sistema imunológico.Pacientes internados geralmente comem pouco. Com isso, há ingestão inadequada de proteínas para compensar essa perda muscular.Com o aumento de hormônios catabólicos (cortisol, glucagon e catecolaminas), os hormônios responsáveis pelo crescimento muscular (insulina, testosterona, GH e IGF-1) têm sua atuação reduzida.De acordo com as principais sociedades mundiais focadas em nutrição clínica e terapia nutricional - ESPEN (Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo) e ASPEN (Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral) -pessoas com baixa massa muscular apresentam: