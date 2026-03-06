Artistas de Cotia ganham noite de homenagem e celebração da cultura local

Noite no Teatro Municipal Regente Pio reuniu música, dança, tradição e reconhecimento a 25 artistas que ajudam a manter viva a cultura da cidade
|Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia
Na noite desta quinta-feira (5), o Teatro Municipal Regente Pio, em Cotia, recebeu a primeira edição do Prêmio Akoty de Cultura e Economia Criativa, evento que homenageou artistas e agentes culturais que atuam no município. A cerimônia reuniu representantes de diferentes linguagens artísticas, como música, dança, teatro, literatura, artes visuais e manifestações tradicionais.
Ao todo, 25 nomes foram reconhecidos durante a premiação. A escolha dos homenageados levou em consideração critérios como trajetória artística, contribuição para o desenvolvimento cultural da cidade e atuação na valorização da identidade cultural local.
Para o secretário municipal de Cultura e Lazer, Pedro Peixoto, o reconhecimento público é uma forma de valorizar quem mantém a cultura viva no município. Segundo ele, a proposta é que o prêmio passe a fazer parte do calendário oficial da cidade.
“O objetivo é que essa premiação passe a integrar o calendário cultural de Cotia. Hoje celebramos artistas, movimentos e tradições que ajudam a construir a identidade da nossa cidade”, afirmou.
O secretário também destacou o significado do nome da premiação. De origem tupi-guarani, “Akoty” remete à ideia de aproximação.
“Esse é justamente o espírito do prêmio: aproximar todas as tribos culturais que formam Cotia”, explicou.
Durante a cerimônia, o prefeito Formiga, ressaltou o papel da arte na formação das pessoas e no desenvolvimento social. Ao mencionar o animador e educador Eduardo Mascarenhas, criador do personagem Xaropinho, ele destacou o impacto educativo da cultura popular.
“Quantas pessoas não cresceram rindo com o Xaropinho? Muitas crianças aprendem com a forma didática que ele se comunica”, comentou.
A programação também contou com apresentações culturais ao longo da noite. O público acompanhou performances como a Dança dos Leões Fo Guang Shan, realizada por integrantes do Templo Zu Lai, números de dança cigana e a apresentação musical do Duo Beck & Montanaro, artistas brasileiros com carreira internacional e indicados ao Latin Grammy 2025.
O encerramento reuniu artistas e público em uma grande roda de capoeira conduzida pelo Mestre Jaguara, um dos homenageados da noite.
Entre os premiados estiveram representantes de diversas áreas culturais, incluindo música, artes cênicas, literatura, cultura indígena, hip hop, arte urbana, cultura caipira, escultura e manifestações tradicionais como a Congada de São Benedito.
Entre os 25 homenageados da noite estiveram representantes de diferentes áreas culturais:
O encerramento reuniu artistas e público em uma grande roda de capoeira conduzida pelo Mestre Jaguara, um dos homenageados da noite.
Entre os premiados estiveram representantes de diversas áreas culturais, incluindo música, artes cênicas, literatura, cultura indígena, hip hop, arte urbana, cultura caipira, escultura e manifestações tradicionais como a Congada de São Benedito.
Entre os 25 homenageados da noite estiveram representantes de diferentes áreas culturais:
- Abadessa Miao You – Templo Zu Lai
- Eduardo Mascarenhas (Xaropinho) – Comunicação e entretenimento
- Coletivo da Fanfarra Regente Feijó – Cultura musical
- Inimar dos Reis – Música e cultura popular
- Marjory Girardi – Artes cênicas
- Rosimary Araújo – Cultura indígena
- Lenny Araújo – Música
- Mestre Alex Fonseca – Artes marciais
- Duo Beck & Montanaro – Música instrumental
- João Barcelos – Literatura
- Amanda Cristina Negrasim – Hip hop e cultura periférica
- Julia Fonseca – Dança
- Congada de São Benedito – Patrimônio cultural afro-brasileiro
- Eder Dias – Arte urbana
- Clayber de Souza – Música
- Mônica Xavier – Moda e economia criativa
- Rose Kali – Cultura cigana
- Elvis Nunes – Música sertaneja
- Priscila Locarte – Teatro
- Kauê Islã – Poesia e slam
- Vavá de Oliveira – Artes visuais
- Alex Pires – Cultura caipira
- Bane Radjovic – Escultura
- Cilene Lopes e Vinícius Politano – Produção cultural
- Mestre Jaguara – Capoeira