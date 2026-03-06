Artistas de Cotia ganham noite de homenagem e celebração da cultura local

Noite no Teatro Municipal Regente Pio reuniu música, dança, tradição e reconhecimento a 25 artistas que ajudam a manter viva a cultura da cidade

Na noite desta quinta-feira (5), o Teatro Municipal Regente Pio, em Cotia, recebeu a primeira edição do Prêmio Akoty de Cultura e Economia Criativa, evento que homenageou artistas e agentes culturais que atuam no município. A cerimônia reuniu representantes de diferentes linguagens artísticas, como música, dança, teatro, literatura, artes visuais e manifestações tradicionais.



O encerramento reuniu artistas e público em uma grande roda de capoeira conduzida pelo Mestre Jaguara, um dos homenageados da noite.



Entre os premiados estiveram representantes de diversas áreas culturais, incluindo música, artes cênicas, literatura, cultura indígena, hip hop, arte urbana, cultura caipira, escultura e manifestações tradicionais como a Congada de São Benedito.



Entre os 25 homenageados da noite estiveram representantes de diferentes áreas culturais:



Abadessa Miao You – Templo Zu Lai

Eduardo Mascarenhas (Xaropinho) – Comunicação e entretenimento

Coletivo da Fanfarra Regente Feijó – Cultura musical

Inimar dos Reis – Música e cultura popular

Marjory Girardi – Artes cênicas

Rosimary Araújo – Cultura indígena

Lenny Araújo – Música

Mestre Alex Fonseca – Artes marciais

Duo Beck & Montanaro – Música instrumental

João Barcelos – Literatura

Amanda Cristina Negrasim – Hip hop e cultura periférica

Julia Fonseca – Dança

Congada de São Benedito – Patrimônio cultural afro-brasileiro

Eder Dias – Arte urbana

Clayber de Souza – Música

Mônica Xavier – Moda e economia criativa

Rose Kali – Cultura cigana

Elvis Nunes – Música sertaneja

Priscila Locarte – Teatro

Kauê Islã – Poesia e slam

Vavá de Oliveira – Artes visuais

Alex Pires – Cultura caipira

Bane Radjovic – Escultura

Cilene Lopes e Vinícius Politano – Produção cultural

Ao todo, 25 nomes foram reconhecidos durante a premiação. A escolha dos homenageados levou em consideração critérios como trajetória artística, contribuição para o desenvolvimento cultural da cidade e atuação na valorização da identidade cultural local.Para o secretário municipal de Cultura e Lazer, Pedro Peixoto, o reconhecimento público é uma forma de valorizar quem mantém a cultura viva no município. Segundo ele, a proposta é que o prêmio passe a fazer parte do calendário oficial da cidade., afirmou.O secretário também destacou o significado do nome da premiação. De origem tupi-guarani, “Akoty” remete à ideia de aproximação., explicou.Durante a cerimônia, o prefeito Formiga, ressaltou o papel da arte na formação das pessoas e no desenvolvimento social. Ao mencionar o animador e educador Eduardo Mascarenhas, criador do personagem Xaropinho, ele destacou o impacto educativo da cultura popular., comentou.