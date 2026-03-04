Mulheres entram de graça no Thermas da Mata em promoção especial de março

Nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de março, mulheres têm entrada gratuita no parque aquático quando acompanhadas de um adulto pagante

O Thermas da Mata, complexo de lazer e hospedagem localizado em Cotia, anunciou uma promoção especial em celebração ao Dia da Mulher. Nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de março, mulheres têm entrada gratuita no parque aquático quando acompanhadas de um adulto pagante.



Como garantir o ingresso



Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo link da campanha. O visitante precisa selecionar a opção “ingresso acompanhante + mulher grátis” e apresentar o voucher nas catracas. A venda é válida até 9 de março e a promoção não é cumulativa com outras ofertas.



Atrações para todos os estilos



O parque conta com mais de 15 atrações para diferentes idades. Entre os destaques está a Praia da Mata, com piscina de ondas, areia, espreguiçadeiras, bar pé na areia, cabanas e área VIP.



Para quem busca adrenalina, os toboáguas Cyclone e Brabus, com 20 metros de altura, garantem emoção. Já o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina, combina descida radical com trilha sonora sincronizada.



O complexo oferece ainda tirolesa, piscina de água natural, mais de 20 opções gastronômicas e amplas áreas de sombra em meio à natureza.



Diversão para as crianças



Quem for comemorar a data em família encontra uma estrutura especial para os pequenos. A área Beach Kids é dividida em dois espaços:



Kids, com o AcquaBOOM, estrutura de mais de 8 metros de altura com toboáguas, balde maluco e atrações interativas;

Baby, voltada para crianças de até 5 anos, com brinquedos e jatos d’água.

A Vila da Mata complementa a experiência com seis toboáguas e ambientes lúdicos. Os mascotes Thermalucos e a equipe de recreação também promovem atividades ao longo do dia.



A apenas 30 minutos da capital paulista, pela Rodovia Raposo Tavares, o empreendimento reúne mais de 200 mil metros quadrados de natureza preservada, oferecendo estrutura completa para um dia de diversão ou um fim de semana com hospedagem integrada ao parque.