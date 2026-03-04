Mulheres entram de graça no Thermas da Mata em promoção especial de março

Nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de março, mulheres têm entrada gratuita no parque aquático quando acompanhadas de um adulto pagante
|Foto: Divulgação
O Thermas da Mata, complexo de lazer e hospedagem localizado em Cotia, anunciou uma promoção especial em celebração ao Dia da Mulher. Nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de março, mulheres têm entrada gratuita no parque aquático quando acompanhadas de um adulto pagante.
A apenas 30 minutos da capital paulista, pela Rodovia Raposo Tavares, o empreendimento reúne mais de 200 mil metros quadrados de natureza preservada, oferecendo estrutura completa para um dia de diversão ou um fim de semana com hospedagem integrada ao parque.
Como garantir o ingresso
Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo link da campanha. O visitante precisa selecionar a opção “ingresso acompanhante + mulher grátis” e apresentar o voucher nas catracas. A venda é válida até 9 de março e a promoção não é cumulativa com outras ofertas.
Atrações para todos os estilos
O parque conta com mais de 15 atrações para diferentes idades. Entre os destaques está a Praia da Mata, com piscina de ondas, areia, espreguiçadeiras, bar pé na areia, cabanas e área VIP.
Para quem busca adrenalina, os toboáguas Cyclone e Brabus, com 20 metros de altura, garantem emoção. Já o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina, combina descida radical com trilha sonora sincronizada.
O complexo oferece ainda tirolesa, piscina de água natural, mais de 20 opções gastronômicas e amplas áreas de sombra em meio à natureza.
Diversão para as crianças
Quem for comemorar a data em família encontra uma estrutura especial para os pequenos. A área Beach Kids é dividida em dois espaços:
- Kids, com o AcquaBOOM, estrutura de mais de 8 metros de altura com toboáguas, balde maluco e atrações interativas;
- Baby, voltada para crianças de até 5 anos, com brinquedos e jatos d’água.
A Vila da Mata complementa a experiência com seis toboáguas e ambientes lúdicos. Os mascotes Thermalucos e a equipe de recreação também promovem atividades ao longo do dia.