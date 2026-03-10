Mulher reage a agressão e mata companheiro a facada durante briga

Mulher relatou ter reagido a agressões do companheiro durante discussão; caso é investigado pela Polícia Civil

Foto: Agência Brasil

Um homem morreu após ser esfaqueado pela companheira durante uma discussão na madrugada de domingo (8), em Itapecerica da Serra. O caso ocorreu após um episódio de violência doméstica dentro da residência do casal.

A vítima foi identificada como Vanderlei Rodrigues da Costa, de 37 anos, pedreiro. Segundo informações publicadas pelo, a própria mulher, de 34 anos, foi quem acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido.De acordo com relatos obtidos pelo, o casal havia ido a um bar e, no retorno para casa, iniciou uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Ainda segundo a versão apresentada pela mulher, o companheiro teria reagido de forma violenta após ser questionado por ela.Durante a briga, o homem teria agredido e asfixiado a companheira. O filho da mulher presenciou a situação e pediu que o pedreiro parasse. Em meio à confusão, ela pegou uma faca e atingiu o companheiro com um golpe.Vanderlei Rodrigues da Costa não resistiu aos ferimentos e morreu.Em depoimento, a mulher afirmou que esse teria sido o segundo episódio de violência doméstica sofrido por ela em cerca de cinco meses. O primeiro teria ocorrido em outubro de 2025, mas, segundo relato, não foi registrado boletim de ocorrência na época.O casal estava junto havia cerca de três anos e havia se mudado recentemente de Paranatama (PE) para Itapecerica da Serra, onde começou a construir uma casa na comunidade onde ocorreu o crime.Apesar de ter comunicado o ocorrido à polícia, a mulher não permaneceu presa. A Polícia Civil avaliou inicialmente que ela pode ter agido em legítima defesa.O caso foi registrado como homicídio, violência doméstica e lesão corporal e segue sob investigação.