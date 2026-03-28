Guarda Civil apreende mais de 2 mil caixas de medicamentos descartados irregularmente em Cotia

Apreensão ocorreu na manhã deste sábado (28)
A Guarda Civil de Cotia apreendeu, na manhã deste sábado (28), cerca de duas mil caixas de medicamentos descartados irregularmente na Estrada das Pitas, no bairro das Pitas, na divisa entre Cotia e Jandira.
Entre os itens encontrados, medicamentos de uso controlado e amostras grátis, há alguns com prazo de validade vencido. Os produtos não constam entre os distribuídos pela rede pública de saúde.
Durante a operação a equipe isolou a área e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Central de Cotia, que solicitou perícia técnica no local que segue isolado pela GCM. Os medicamentos serão recolhidos posteriormente para o descarte adequado.
A ocorrência segue em andamento e será investigada pelas autoridades competentes.