Motorista fica gravemente ferido após capotar caminhonete no Rodoanel, em Cotia

Acidente provocou queda de carga de limpeza de fossa séptica no canteiro central

Foto: Artesp

Um motorista ficou gravemente ferido após um acidente registrado no fim da tarde de sábado (21) no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 26, em Cotia.





De acordo com informações apuradas no local, uma caminhonete modelo S10 trafegava pela pista interna quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo capotou pela faixa 1 da via.Com o impacto, a carga transportada, composta por equipamentos utilizados na limpeza de fossa séptica, foi arremessada para o canteiro central, espalhando-se pela pista.A vítima foi socorrida em estado grave por equipes de resgate e encaminhada para atendimento médico. Não há, até o momento, atualização sobre o estado de saúde do motorista.