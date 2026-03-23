Casa CazéTV será montada no Parque Villa-Lobos durante a Copa do Mundo de 2026

Espaço no Parque Villa-Lobos receberá público durante a Copa com transmissões ao vivo e ações com participação da KTO
|Foto: CazéTV/ Divulgação
A CazéTV escolheu o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, para sediar a Casa CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026. O espaço terá cerca de 10 mil metros quadrados e será voltado à exibição dos jogos com presença de público, reunindo torcedores ao longo do período da competição.
Entre os parceiros do projeto está a KTO, casa de aposta que participa das ações previstas para o evento e também das transmissões do canal. A empresa deve atuar com interações no chat ao vivo durante os jogos exibidos no YouTube, além de conteúdos voltados à orientação sobre práticas responsáveis e apostas na Copa do Mundo 2026.
A expectativa é que o espaço receba cerca de 5 mil pessoas por dia. A estrutura contará com telões para transmissão das partidas e programação complementar, incluindo apresentações e experiências presenciais organizadas em parceria com a TM1 Brand Experience.
A venda de ingressos será realizada por meio da plataforma Sympla, responsável pela distribuição e gestão de acessos ao evento. Interessados poderão se cadastrar para receber informações sobre datas e disponibilidade.
A Casa CazéTV integra a estratégia do canal para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A CazéTV será responsável pela transmissão dos 104 jogos do torneio no YouTube, de forma gratuita, ampliando o alcance do conteúdo esportivo em ambiente digital.
O projeto também prevê uma edição no Rio de Janeiro, ainda sem detalhes divulgados. A proposta é criar espaços físicos que acompanhem a programação online, permitindo a participação do público em diferentes formatos durante a competição.
A iniciativa acompanha o avanço das transmissões esportivas em plataformas digitais, com integração entre conteúdo ao vivo e experiências presenciais. A Copa do Mundo 2026 deve consolidar esse modelo, com maior presença de audiência conectada e participação em tempo real e espaços físicos durante os jogos.