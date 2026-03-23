Cotia passa a integrar grupo de turismo espiritual em SP com templos budistas de destaque

Município está entre apenas 16 cidades paulistas incluídas em guia oficial sobre religiões orientais
|Foto: Juliano Barbosa
A cidade de Cotia passou a integrar o mapa oficial do Estado de São Paulo entre os destinos com atrativos ligados às religiões orientais, conforme o guia lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.
Entre os 645 municípios paulistas, apenas 16 foram selecionados para compor o material, que apresenta um mapeamento detalhado de templos, instituições e vivências relacionadas a tradições como o budismo, Hare Krishna, hinduísmo e Seicho-No-Ie.
O guia tem como objetivo orientar visitantes sobre locais de visitação, arquitetura sacra e experiências culturais, reunindo atrativos em diversas regiões do estado e conectando o turismo de contemplação à infraestrutura de lazer.
Em Cotia, dois espaços foram destacados: o Templo Budista Zu Lai, localizado na Estrada Fernando Nobre e reconhecido pela arquitetura inspirada na Dinastia Tang, e o Templo Budista Tibetano Odsal Ling, no bairro Chácara Ondas Verdes, dedicado à prática do budismo vajrayana e residência oficial do lama Lama Tsering.
O Guia Turístico de Religiões Orientais é resultado de um levantamento realizado em parceria com o Fórum Inter-Religioso do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença.
Para o secretário de Turismo de Cotia, Agnaldo Alfredo, a inclusão da cidade no guia representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do município.
“Estar presente neste guia é um reconhecimento importante para Cotia e para a diversidade cultural que a cidade abriga. É uma oportunidade de apresentar nossos atrativos a visitantes de todo o Brasil e também do exterior, fortalecendo o turismo religioso e cultural e ampliando o potencial de Cotia como destino na região”, afirmou.
O Guia Turístico de Religiões Orientais está disponível para download gratuito no site oficial da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, na aba de publicações.