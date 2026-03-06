Motociclista morre após se enroscar em linha de pipa no Rodoanel

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), em Carapicuíba

Imagem: Artesp

Um motociclista morreu após sofrer um acidente no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 16, em Carapicuíba. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (5), por volta das 15h30.

A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho da rodovia, a motocicleta, uma Honda CG, trafegava pela faixa 5 de rolamento quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, acabou se enroscando em uma linha de pipa que estava na pista.Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, tombou na rodovia e parou no acostamento.Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.