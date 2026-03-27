Motociclista morre após acidente na Bunjiro Nakao, em Ibiúna

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27), na altura do km 66

Foto: Artesp

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (27) após um grave acidente na Rodovia Bunjiro Nakao, em Ibiúna, na altura do km 66.



De acordo com informações apuradas no local, a vítima seguia pela pista leste quando perdeu o controle da direção da motocicleta. Na sequência, o veículo colidiu contra a defensa metálica da via e tombou.



Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Equipes de atendimento foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.





Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.