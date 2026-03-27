Cotia tem mais de 13 mil casas sem energia elétrica

Problema ocorre após chuva rápida no fim da tarde









Após uma chuva rápida e rajadas de ventos na tarde desta quinta-feira (26), vários bairros de Cotia ficaram sem energia elétrica.





Segundo a Enel 13.594 clientes de Cotia seguem sem energia elétrica às 21h, mais de 5 horas após o evento climático, esse número supera 9% de todos os clientes da cidade. As informações constans no mapa de interrupções da concessionária.





Jardim do ipê e Parque Rincão estão entre as regiões mais atingidas pelo apagão. A Enel chegou a enviar notificações de previsões com vários horários diferentes aos clientes, mas infelizmente nenhum foi cumprido até o momento.