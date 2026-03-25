Morango, cerveja artesanal e hambúrgueres: festival movimenta a região neste fim de semana

Evento gratuito reúne três atrações nentre os dias 27 e 29 de março

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O Shopping Central Park, em Vargem Grande Paulista, recebe, entre os dias 27 e 29 de março, um fim de semana dedicado à gastronomia e ao lazer. O local será palco de três grandes eventos simultâneos: o Festival do Morango, o Beerland – Festival de Cervejas Artesanais e a Hamburgada do Chef. A entrada é gratuita.

Um dos destaques da programação é o Festival do Morango, que traz a fruta como protagonista em um cardápio variado e criativo. Entre as opções estão morango com chocolate, fondue, tortas artesanais, pavês, churros, crepes, waffles, milk-shakes e sobremesas autorais.O evento também aposta em combinações inusitadas ao incluir pratos salgados que utilizam o morango como ingrediente, seguindo uma tendência crescente na gastronomia contemporânea.Além da diversidade, o festival se diferencia pela qualidade dos produtos, com morangos selecionados e preparados na hora, garantindo frescor ao público. O ambiente, pensado para ser atrativo e “instagramável”, deve reunir famílias, casais e grupos de amigos em busca de uma experiência completa.Já o Beerland – Festival de Cervejas Artesanais oferece uma seleção especial de rótulos, com estilos que vão dos mais leves e refrescantes aos mais encorpados, atendendo tanto iniciantes quanto apreciadores mais experientes.Completando a programação, a Hamburgada do Chef reúne hambúrgueres artesanais elaborados por chefs, com receitas exclusivas que priorizam sabor e qualidade dos ingredientes.A proposta dos organizadores é transformar o espaço em um verdadeiro polo gastronômico durante os três dias de evento, ampliando o acesso do público a experiências culinárias diversificadas.O evento acontece das 12h às 22h, no Shopping Central Park.