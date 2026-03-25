Castelos, luzes e fé: Paixão de Cristo ganha superprodução em Itapevi

Espetáculo gratuito reúne 250 artistas e promete emocionar o público durante a Semana Santa
|Foto: Divulgação
Itapevi recebe, nos dias 3 e 4 de abril, às 19h, a 18ª edição do espetáculo “A Paixão de Cristo – O poder da fé e do amor”, na Arena de Eventos, na Cohab II. A apresentação é gratuita e aberta ao público.
A encenação retrata a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, reunindo fé e tradição durante a Semana Santa. Neste ano, cerca de 250 profissionais participam da produção, entre atores, bailarinos e músicos, em uma cidade cenográfica especialmente montada.
O espetáculo será realizado ao ar livre, com estrutura de mais de 170 metros, seis palcos e cenários de até 8 metros de altura, além de efeitos de luz e som que prometem uma experiência imersiva ao público.
Para garantir conforto, haverá arquibancadas, praça de alimentação, banheiros, atendimento médico e transporte gratuito saindo do centro da cidade a cada 15 minutos.
Em 2025, o evento reuniu mais de 6 mil pessoas presencialmente e cerca de 30 mil online. Neste ano, a apresentação também será transmitida pelas redes sociais.
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente (VEJA AQUI), com limite de até três por pessoa. Serão disponibilizados 3 mil por dia.