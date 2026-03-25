Castelos, luzes e fé: Paixão de Cristo ganha superprodução em Itapevi

Espetáculo gratuito reúne 250 artistas e promete emocionar o público durante a Semana Santa

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Itapevi recebe, nos dias 3 e 4 de abril, às 19h, a 18ª edição do espetáculo “A Paixão de Cristo – O poder da fé e do amor”, na Arena de Eventos, na Cohab II. A apresentação é gratuita e aberta ao público.