Moradores fazem “vaquinha” para melhorar rua após 16 anos de espera por pavimentação em Cotia

Reivindicação por asfalto no bairro Algarve soma protocolos desde 2009

Moradores do bairro Algarve, localizado no km 26 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, afirmam que aguardam há 16 anos pela pavimentação das ruas Eugênio Soares e Bagé. Cansados da espera, eles decidiram agir por conta própria e arrecadaram cerca de R$ 4 mil em uma vaquinha para realizar uma intervenção paliativa em parte das vias.



Promessas e frustração



Jean afirma que, em julho de 2022, houve a informação de que a obra seria executada, incluindo implantação de guias e sarjetas. No entanto, segundo ele, o serviço não saiu do papel.



“Estamos cansados. Já cobrei vários secretários e não vejo evolução”, declarou.



O morador cita que a reivindicação atravessou diferentes gestões municipais, incluindo as administrações de Quinzinho Pedroso, Carlão Camargo, Rogério Franco e, atualmente, Welington Formiga.



Ele também afirma ter notificado a Câmara dos Deputados, buscando fiscalização sobre a situação.



Solução improvisada



Diante da falta de pavimentação e das condições da via, moradores se organizaram e compraram fresa (material reaproveitado de asfalto) para melhorar parcialmente o trecho mais crítico. O serviço foi realizado de forma paliativa, sem estrutura definitiva.



“Foi a maneira que encontramos para amenizar o problema enquanto o poder público não resolve”, relatou.



OUTRO LADO

OUTRO LADO

Procurada, a Prefeitura de Cotia não comentou o caso. O espaço segue aberto.

A reclamação foi encaminhada pelo morador Jean Palombo, que relata uma sequência de protocolos e cobranças feitas ao longo dos anos. Segundo ele, o primeiro pedido formal de pavimentação foi registrado na Prefeitura em 2009, sob o protocolo nº 6028/2009. Mais recentemente, a demanda voltou a ser protocolada em 2025, sob o nº 61/2025.De acordo com o morador, o caso também passou pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com registro em 2017, além de manifestação na Ouvidoria Municipal no mesmo ano.