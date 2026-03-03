Ex-secretário de Saúde de Cotia assume pasta em cidade da Grande SP

Harada comandou a Secretaria de Saúde de Cotia, assumindo o cargo em 14 de abril de 2025, em substituição ao Dr. Ailton

William Harada. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Suzano oficializou nesta segunda-feira (2) a nomeação de William Harada como novo secretário municipal de Saúde. Ele substitui Diego Ferreira, que esteve à frente da pasta nos últimos dois anos e deixa o cargo para se dedicar a projetos na área clínica.

Natural de Suzano, Harada retorna ao município após passagens por cidades da Grande São Paulo. Entre as experiências mais recentes,onde assumiu a pasta em 14 de abril de 2025, em substituição ao Dr. Ailton, atual secretário de Esportes.O novo titular também atuou nas prefeituras de Poá, Santo André, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Desde 2005, exerce funções administrativas e orçamentárias na área pública. É formado em Ciências Contábeis e tem 15 anos de experiência no setor privado.Em Mogi das Cruzes, participou da implantação da unidade infantil Vagalume e do Centro Integrado de Atendimento à Saúde (Cias) “Vereador Olimpio Osamu Tomiyama”.Segundo a prefeitura, a escolha considerou a experiência do gestor na administração municipal. A nova gestão dará continuidade às ações da pasta e acompanhará projetos como a UPA de Palmeiras e o Hospital Federal.