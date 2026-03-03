Ex-secretário de Saúde de Cotia assume pasta em cidade da Grande SP

Harada comandou a Secretaria de Saúde de Cotia, assumindo o cargo em 14 de abril de 2025, em substituição ao Dr. Ailton
|William Harada. Foto: Reprodução
A Prefeitura de Suzano oficializou nesta segunda-feira (2) a nomeação de William Harada como novo secretário municipal de Saúde. Ele substitui Diego Ferreira, que esteve à frente da pasta nos últimos dois anos e deixa o cargo para se dedicar a projetos na área clínica.
Natural de Suzano, Harada retorna ao município após passagens por cidades da Grande São Paulo. Entre as experiências mais recentes, foi secretário de Saúde de Cotia, onde assumiu a pasta em 14 de abril de 2025, em substituição ao Dr. Ailton, atual secretário de Esportes.
O novo titular também atuou nas prefeituras de Poá, Santo André, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Desde 2005, exerce funções administrativas e orçamentárias na área pública. É formado em Ciências Contábeis e tem 15 anos de experiência no setor privado.
Em Mogi das Cruzes, participou da implantação da unidade infantil Vagalume e do Centro Integrado de Atendimento à Saúde (Cias) “Vereador Olimpio Osamu Tomiyama”.
Segundo a prefeitura, a escolha considerou a experiência do gestor na administração municipal. A nova gestão dará continuidade às ações da pasta e acompanhará projetos como a UPA de Palmeiras e o Hospital Federal.