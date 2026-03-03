Entidades se mobilizam contra polo gastronômico no Cemucam e em outros parques de SP

Entidades questionam falta de diálogo público e alertam para risco de privatização e gentrificação dos espaços verdes

Casarão do Pq. Cemucam. Foto: Divulgação





Entidades ambientalistas, conselheiros gestores e frequentadores de parques municipais de São Paulo lançaram um abaixo-assinado pedindo a suspensão do projeto “Polos Gastronômicos em Parques”, proposto pela gestão do prefeito Ricardo Nunes.

A iniciativa é articulada pelo Fórum Verde Permanente de Parques, Praças e Áreas Verdes, que manifesta preocupação com o que considera um processo de privatização e possível gentrificação dos espaços públicos.O projeto é conduzido pela Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, em conjunto com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), e prevê a concessão de 46 permissões de uso, sendo 40 temporárias e seis permanentes, em 31 parques da capital.De acordo com a proposta, poderão ser instaladas estruturas fixas, como restaurantes e cafés, com prazo de até 10 anos, além de estruturas móveis, como food-trucks e barracas, com permissão de até cinco anos.Entre os parques que poderão receber instalações permanentes estão o Parque Cemucam, o Parque do Povo, o Parque da Aclimação, o Parque da Independência e o Parque da Guarapiranga.No caso do Cemucam,O investimento seria feito integralmente pelo permissionário, sem uso de recursos públicos, com contraprestação mínima estimada em cerca de R$ 209 mil por ano ao município.Localizado em área de divisa entre São Paulo e Cotia, o Cemucam é um dos mais visitados da rede municipal, com cerca de 900 mil frequentadores por ano, segundo dados da própria gestão.Para os signatários do abaixo-assinado, a inclusão do parque no projeto exige atenção redobrada, tanto pelo volume de público quanto pela relevância ambiental e histórica da área.No documento, o Fórum Verde Permanente afirma que a proposta avançou “sem o devido diálogo com a sociedade civil” e sem consulta prévia aos conselhos gestores.As entidades alegam falta de clareza nos documentos apresentados e defendem que qualquer intervenção deve passar por análise técnica rigorosa, especialmente diante da emergência climática e da necessidade de preservação das áreas verdes.Também cobram posicionamento formal da SVMA, da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).O abaixo-assinado reivindica a imediata suspensão do projeto e a abertura de diálogo com conselhos gestores e entidades representativas antes da publicação definitiva dos editais.Para os organizadores, decisões estruturais que impactam diretamente o uso e a função ambiental dos parques não devem ser tomadas de forma centralizada, mas com ampla discussão pública.