Raposo Tavares concentra quase metade dos acidentes nos trechos da Ecovias

Mais de 900 colisões traseiras registradas em 10 meses mostram que excesso de velocidade e distrações ao volante seguem como principais causas

Acidente no km 22 da rodovia Raposo Tavares registrado em setembro de 2025. Foto: Portal Viva / Reprodução

Nos últimos dez meses, a Raposo Tavares (SP-270) concentrou quase metade dos acidentes registrados nos trechos sob concessão da Ecovias Raposo Castello, entre abril de 2025 e janeiro de 2026. A Castello Branco (SP-280) respondeu por 48,5% dos acidentes, enquanto a SP-029 (Estrada da Roselândia) teve 2,3% das ocorrências.

As colisões traseiras lideram os registros, com mais de 900 casos, representando 31% do total de 2.925 acidentes, seguidas por colisões laterais (22%) e tombamentos (12%).Entre os principais fatores estão excesso de velocidade, uso do celular ao volante, manutenção inadequada dos veículos e a falta de prática de direção defensiva, que permite ao motorista reconhecer riscos e evitar acidentes.Sextas e segundas concentram os maiores volumes de registros, e o horário de maior risco é entre 6h e 8h, coincidindo com o pico de deslocamentos diários.No período, 6.122 pessoas estiveram envolvidas em acidentes: 73% saíram ilesas, 17% tiveram ferimentos leves, 8% moderados e 1% graves. Foram registradas 54 mortes.O levantamento evidencia tanto a importância da prevenção quanto a eficácia da resposta operacional das equipes de tráfego. O Programa de Redução de Acidentes (PRA), em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, continua a atuar com medidas de engenharia, operação e educação no trânsito para reduzir acidentes e preservar vidas nos trechos sob concessão da Ecovias.