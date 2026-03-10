Médico de Cotia morre após se afogar em praia de Fernando de Noronha

Lucas Henrique Abrunhosa Nozoe, de 35 anos, foi retirado do mar junto com a esposa na Praia do Meio e levado ao hospital, mas não resistiu

Foto: Reprodução / TV Globo





O médico Lucas Henrique Abrunhosa Nozoe, de 35 anos, natural de Cotia, morreu após se afogar enquanto tomava banho de mar na Praia do Meio, em Fernando de Noronha (PE), na tarde desta segunda-feira (9).

Segundo informações do registro policial, o caso foi atendido por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) após a central de rádio receber um chamado sobre o afogamento envolvendo um casal de turistas.Lucas e a esposa, Glenda Moraes da Silva, de 29 anos, também médica, foram retirados do mar desacordados por moradores da ilha, com apoio de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Testemunhas relataram que o mar estava agitado no momento do incidente.Ainda na faixa de areia, as vítimas receberam manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Em seguida, foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, na ilha. Lucas Henrique não resistiu e teve a morte confirmada às 18h12 pelo médico plantonista da unidade. Glenda foi estabilizada após o atendimento.Moradores também participaram do resgate. O surfista Gerson Souza relatou ao G1 que ajudou a retirar a mulher do mar utilizando uma prancha, enquanto seu filho, Brayner Souza, auxiliou no salvamento do médico.O casal estava acompanhado de um amigo, Karlheinz Schneider, de 35 anos, no momento do acidente.A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos legais para liberação e encaminhamento do corpo.